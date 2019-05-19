У Зеленского показали программу инаугурации, сегодня - репетиция

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Завтра, 20 мая, в день инаугурции избранного президента Владимира Зеленского запланированы несколько торжественных мероприятий с его участием. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

10.00 - 11.00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады по случаю принесения присяги;

11.05 - 11.20 Представление в Мариинском дворце командующих видами Вооруженных сил Украины, а также церемония поднятия государственного флага;

11.20 - 11.50 Приветствие избранным президентом и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;

12.00 - 13.30 Прием иностранных делегаций в Мариинском дворце ;

; 14.30 - 17.00 (ориентировочно) Двусторонние встречи Зеленского.

Сегодня, 19 мая, проходит генеральная репетиция церемонии инаугурации в здании Рады и возле нее при участии статиста. Видео показала УП. По данным издания, Зеленский может присоединиться позже.

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Ранее глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.