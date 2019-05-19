У Зеленского показали программу инаугурации, сегодня - репетиция

Завтра, 20 мая, в день инаугурции избранного президента Владимира Зеленского запланированы несколько торжественных мероприятий с его участием. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
Сегодня, 19 мая, проходит генеральная репетиция церемонии инаугурации в здании Рады и возле нее при участии статиста. Видео показала УП. По данным издания, Зеленский может присоединиться позже.
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Ранее глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.