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19.05.2019, 15:40

У Зеленского показали программу инаугурации, сегодня - репетиция

У Зеленского показали программу инаугурации, сегодня - репетиция - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Торжественные мероприятия будут проходить с 10 утра и до вечера

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Завтра, 20 мая, в день инаугурции избранного президента Владимира Зеленского запланированы несколько торжественных мероприятий с его участием. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

  • 10.00 - 11.00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Рады по случаю принесения присяги;
  • 11.05 - 11.20 Представление в Мариинском дворце командующих видами Вооруженных сил Украины, а также церемония поднятия государственного флага;
  • 11.20 - 11.50 Приветствие избранным президентом и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;
  • 12.00 - 13.30 Прием иностранных делегаций в Мариинском дворце;
  • 14.30 - 17.00 (ориентировочно) Двусторонние встречи Зеленского.

Сегодня, 19 мая, проходит генеральная репетиция церемонии инаугурации в здании Рады и возле нее при участии статиста. Видео показала УП. По данным издания, Зеленский может присоединиться позже.

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Ранее глава Госохраны Валерий Гелетей сказал, что инаугурация Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, репетиция
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