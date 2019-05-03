У Зеленского пообещали ЕС наказывать за незаконное обогащение

В Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает Европейская правда.
"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.
По словам советника по международным вопросам Александра Данилюка, этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.
"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз об этом говорили", - добавил Рябошапка.
2 мая в Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.
26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду неотложный новый законопроект.