У Зеленского пообещали ЕС наказывать за незаконное обогащение

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка, сообщает Европейская правда.

"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена ​​за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

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По словам советника по международным вопросам Александра Данилюка, этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз об этом говорили", - добавил Рябошапка.

2 мая в Брюсселе советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Через два дня президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду неотложный новый законопроект.