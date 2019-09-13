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У Зеленского появился собственный Telegram-канал

У Зеленского появился собственный Telegram-канал - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
13.09.2019, 17:20

На него подписались почти 7000 пользователей

У президента Зеленского появился собственный Telegram-канал. Об этом сегодня сообщили в Twitter Офиса главы государства.

По состоянию на середину для 13 сентября на него подписались почти 7000 пользователей.

"У президента Украины Владимира Зеленского появился официальный личный канал в мессенджере Telegram", - сказано в твите. Там же размещена ссылка на Telegram-канал - Zelenskiy / Official.

Канал создан 30 июля, а первая публикация датирована 1 августа.

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