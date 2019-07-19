Офис Зеленского: Медведчук может представлять только самого себя

Виктор Медведчук (скриншот) 2

Офис президента Украины предостерег всех международных партнеров от возможного некорректного понимания внешней политики Украины из-за действий главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом говорится в ответе Офиса президента Украины на запрос LIGA.net.

"Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства", - заявили на Банковой.

Там отметили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины. "Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Виктора Медведчука, - ред.)" – говорится в ответе ОП.

Вчера Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече. В Европарламент Медведчука пригласили депутаты от ультраправых партий, симпатизирующих Путину.