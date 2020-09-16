У Зеленского призвали Минск не лгать хасидам, Кабмин закрыл пункт пропуска на границе

Большинство хасидов прибыли из Израиля в Беларусь, доверившись слухам о том, что украинская граница там якобы открыта, заявили в ОП

Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев. Об этом заявил Офис президента.

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Сегодня, 16 сентября, Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, информирует министр внутренних дел Арсен Аваков.

У Зеленского сообщают, что на сегодня на границе Беларуси и Украины находялся около 2000 паломников-хасидов. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта.

В ОП отмечают, что власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи.

У Зеленского напоминают, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии госграницы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

В ОП подчеркивают, что на украинской территории действуют строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Весной было вынужденно ограничено участие людей в праздновании Пасхи, а сейчас невозможно массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в Умани.

"Вынуждены также констатировать, что чувство личного оскорбления определенных лиц в де-факто действующей беларуской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений", – заявили в ОП.

26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

26 августа Кабмин въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину , несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находятся 1500 хасидов. Для общения с ними на место выезжал глава ГПСУ.

14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где , несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находятся 1500 хасидов. Для общения с ними на место выезжал глава ГПСУ. По данным ГПСУ на 12:00 15 сентября, на границе находились 690 человек. В ГПСУ спрогнозировали, что их число может увеличиться до 1000.

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Наталия Медведева

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