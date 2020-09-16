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Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать

16.09.2020, 00:01
Израиль просит Украину пустить хасидов, Украина просит Беларусь - не пускать - Фото
Фото: ГПСУ

Лица, которым, согласно постановлению Кабмина, запрещен въезд, "не могут быть пропущены на территорию Украины", сказал замглавы МИД

МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. Об этом в Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин.

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Он отметил, что всех паломников из Израиля, застрявших на границе Украины с Беларусью, обеспечили кошерной едой и напитками.

Енин сказал, что встретился с послом Израиля Джоэлем Лионом и сообщил ему, что Украина с пониманием относится к усилиям Израиля способствовать пропуску хасидов в Украину. Замминистра подтвердил, что по дипломатическим каналам было получено обращение главы МВД Израиля к президенту Владимиру Зеленскому, в котором тот просит пропустить паломников.

"В то же время, призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят прежде всего в компетенцию Кабинета министров", - сказал Енин израильскому послу.

Он еще раз подчеркнул, что лица, которым, согласно карантинному постановлению украинского правительства, в данный момент запрещен въезд, "не могут быть пропущены на территорию Украины".

По словам Енина, Украина попросила Беларусь не оформлять выезд в Украину лиц, которых Украина временно не может принять из-за эпидемии коронавируса.

  • 26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
  • 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находятся 1500 хасидов. Для общения с ними на место выезжал глава ГПСУ.
  • По данным ГПСУ на 12:00 15 сентября, на границе находились 690 человек. В ГПСУ спрогнозировали, что их число может увеличиться до 1000. 



Вадим Ребрина
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