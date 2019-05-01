У Зеленского прокомментировали статью о пентхаусе жены в Крыму

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Супруга новоизбранного президента Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму "в полном соответствии с действующим законодательством Украины". Об этом заявили в пресс-службе Зеленского, сообщает Радио Свобода.

Так у Зеленского прокомментировали публикацию Reuters о том, что Елена Зеленская до аннексии Крыма Россией, в 2013 году, купила у бывшего депутата и экс-совладельца Брокбизнесбанка Александра Буряка пентхаус в Ливадии. Покупка обошлась ей гораздо дошевле тогдашнейрыночной цены квартиры, написали журналисты Reuters.

Реклама

"Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. За время незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве. Между тем, эта квартира была официально задекларирована кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в соответствии с действующим законодательством Украины. Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма Украине", - гласит заявление пресс-службы Зеленского.

Публикацию Reuters там назвали "очередной выдуманной сенсацией".

Ранее Зеленская рассказала Би-Би-Си о вилле в Италии, которая, по данным журналистов Слідство.Інфо, принадлежит ее мужу. "Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - заявила жена новоизбранного президента.