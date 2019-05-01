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01.05.2019, 15:55

У Зеленского прокомментировали статью о пентхаусе жены в Крыму

У Зеленского прокомментировали статью о пентхаусе жены в Крыму - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Квартира в Крыму была куплена по рыночной цене, заявляет пресс-служба новоизбранного президента

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Супруга новоизбранного президента Владимира Зеленского Елена купила недвижимость в Крыму "в полном соответствии с действующим законодательством Украины". Об этом заявили в пресс-службе Зеленского, сообщает Радио Свобода.

Так у Зеленского прокомментировали публикацию Reuters о том, что Елена Зеленская до аннексии Крыма Россией, в 2013 году, купила у бывшего депутата и экс-совладельца Брокбизнесбанка Александра Буряка пентхаус в Ливадии. Покупка обошлась ей гораздо дошевле тогдашнейрыночной цены квартиры, написали журналисты Reuters.

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"Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. За время незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве. Между тем, эта квартира была официально задекларирована кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в соответствии с действующим законодательством Украины. Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма Украине", - гласит заявление пресс-службы Зеленского.

Публикацию Reuters там назвали "очередной выдуманной сенсацией".

Ранее Зеленская рассказала Би-Би-Си о вилле в Италии, которая, по данным журналистов Слідство.Інфо, принадлежит ее мужу. "Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с того времени мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - заявила жена новоизбранного президента.

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Теги: Владимир Зеленский, Крым, брокбизнесбанк, Елена Зеленская, Александр Буряк
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