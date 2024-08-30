У Зеленского раскрыли, где планируют взять деньги на компенсацию ущерба от войны

Ирина Мудрая (Фото: Минюст)

Деньги на компенсацию ущерба от российской агрессии планируют взять из замороженных российских активов, хотя еще и далеко до решения о конфискации всех российских активов на $300 млрд, но есть решение о кредите в $50 млрд. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая в интервью Суспильному.

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По ее словам, механизм компенсации ущерба, нанесенного войной РФ, состоит из трех составляющих: первое – реестр убытков, второе – комиссия, которая будет определять конкретную сумму к выплате, и третье – фонд, который должен наполняться российскими активами.

Принятое партнерами решение на уровне лидеров Группы семи "достаточно прогрессивно" – это выделение займа в $50 млрд, которое должно обеспечиваться сверхприбылями от замороженных российских активов, пояснила Ирина Мудрая.

Она отметила, что хотя в этом в вопросе есть продвижения, однако еще "далеко до финала" – решения о конфискации всех российских активов в размере около $300 млрд.

Чиновница акцентировала: для этого есть основания в международном праве благодаря инструменту контрмер (временных действий, которые носят принудительный характер), и применение этого подхода было основой для принятия США специального законодательства – REPO-акта, позволявшего конфисковать российские активы в пользу Украины.

13 июня в G7 согласовали $50 млрд для Украины: используют замороженные активы РФ.

26 июля Евросоюз выделил Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов для поддержки военного потенциала Украины, а также восстановления страны.

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