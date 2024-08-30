У Зеленського розкрили, де планують взяти гроші на компенсацію збитків від війни

Ірина Мудра (Фото: Мін'юст)

Гроші на компенсацію збитків від російської агресії планують взяти з заморожених російських активів, хоча ще й далеко до рішення про конфіскації усіх російських активів на $300 млрд, але є рішення про позику у $50 млрд. Про це заявила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю Суспільному.

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За її словами, механізм компенсації збитків, завданих війною РФ, складається з трьох компонентів: перше – реєстр збитків, друге – комісія, яка визначатиме конкретну суму до виплати, і третє – фонд, що має наповнюватися російськими активами.

Ухвалене партнерами рішення на рівні лідерів Групи семи є "досить прогресивним" – це виділення позики у $50 млрд, яка має забезпечуватися надприбутками від заморожених російських активів, пояснила Ірина Мудра.

Вона зазначила, що хоча у цьому питанні є просування, проте ще "далеко до фіналу" – рішення щодо конфіскації усіх російських активів обсягом близько $300 млрд.

Посадовиця акцентувала: для цього є підстави у міжнародному праві завдяки інструменту контрзаходів (тимчасових дій, які мають примусовий характер), і застосування цього підходу було основою для ухвалення США спеціального законодавства – REPO-акту, який дозволяв конфіскувати російські активи на користь України.

13 червня в G7 узгодили $50 млрд для України: використовують заморожені активи РФ.

26 липня Євросоюз виділив Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів для підтримки військового потенціалу України, а також відновлення країни.

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