У Зеленского рассказали, за что иностранцам дали гражданство

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

В Офисе президента уточнили, что девять иностранцев, которым сегодня президент Владимир Зеленский предоставил гражданство, воевали за территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Восемь человек, согласно сообщению, - "непосредственные участники боевых действий на востоке Украины". Это Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров, Алексей Сивохин.

Дмитрий Фомин "участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий".

При этом Зеленский заверил, что и впредь будет предоставлять гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.

По информации ВВС Украина, по меньшей мере четверо из получивших гражданство воевали в полку "Азов": россиянин Никита Макеев с позывным "Одиссей", молдаванин Станислав Гибадулин с позывным "Хитмэн", белорус Денис Прохоров и грузин Нугзар Канделаки.

Вчера президент страны-агрессора Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.