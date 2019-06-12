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12.06.2019, 10:57

У Зеленского сказали, внесут ли правки в языковой закон

У Зеленского сказали, внесут ли правки в языковой закон - Фото
Руслан Стефанчук (фото - president.gov.ua)

Руслан Стефанчук отметил, что "если имплементация закона об украинском языке будет требовать каких-то правок, они будут внесены"

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что единственный государственный язык в стране – украинский, но исключено, что в закон о языке будут внесены правки. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.

Отвечая на вопрос, кто вообще будет мониторить эффективность выполнения тех или иных законов, Стефанчук сказал: "Это должно стать предметом совместной деятельности государства и гражданского общества. Только гражданское общество должно говорить: эта норма работает, а эта норма – не работает. Не работает потому, потому и потому, вот наши предложения, как это исправить. Будет и петиционный механизм, о котором я раньше говорил".

По его словам, пока "отката назад" в декоммунизации не планируется. 

25 апреля Рада приняла исторически важный закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного: проголосовали 278 депутатов.

Украинский будет обязателен в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Знать язык обязаны все граждане, а государство должно обеспечить гражданам возможность изучать его. Знание государственного языка необходимо для получения украинского гражданства.

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Теги: украинский язык, закон о языке, Руслан Стефанчук, правки
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