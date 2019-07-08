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08.07.2019, 12:26

У Зеленского сказали, когда будет решение по закону о ВСК

У Зеленского сказали, когда будет решение по закону о ВСК - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук отметил, что главе государства "нужно еще определенное время для изучения" закона

Президент Владимир Зеленский изучает принятый закон о временных следственных комиссиях, решение по нему будет в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

На просьбу спикера Андрея Парубия прокомментировать ситуацию с подписанием закона о временных следственных комиссиях, Стефанчук сказал, что президент "понимает сложность и важность этого закона".

"Ему нужно еще определенное время для изучения, и я думаю, что решение будет обнародовано в ближайшее время", - сказал он.

Стефанчук заявил, что предыдущий президент также не всегда оперативно подписывал законы. При этом он подчеркнул, что закон о ВСК неправильно называют "законом про импичмент", потому что проект по импичменту был внесен в Раду президентом Зеленским.

5 июля 2019 год Парубий заявил, что Зеленский больше не может ветировать закон о временных следственных комиссиях Рады с нормой о порядке импичмента, так как по Конституции у него было 15 дней после получения документа на одобрение/отказ, и 27 июня этот срок истек. 

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, Руслан Стефанчук, закон о ВСК
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