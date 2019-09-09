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У Зеленского сказали, кто оплатил съемку его "интервью" Боклану

У Зеленского сказали, кто оплатил съемку его "интервью" Боклану - Фото
Скриншот интервью Зеленского Боклану (Фото: Скриншот 1+1)
09.09.2019, 18:55

Зеленский в честь 100 дней на должности президента дал интервью актеру сериала Слуга народа, в котором ранее снимался сам

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, за чей счет снимался фильм-интервью по случаю его 100 дней на должности. Об этом Українським новинам сообщили в Департаменте по вопросам информационной политики ОП.

Согласно предоставленной информации, интервью Зеленского снимала за свои средства его родная студия - Квартал 95. Отмечено, что именно она была инициатором интервью, обратившись в Офис президента.

"Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией относительно стоимости изготовления указанной программы", - говорится в ответе ОП.

  • Вечером 31 августа в эфире 1+1 вышло интервью, посвященное 100 дням президентства Зеленского. Вопросы президенту задавал актер, сыгравший вместе с ним в Слуге народа, Станислав Боклан.
  • Таким способом у Зеленского решили заменить традиционную пресс-конференцию для СМИ по случаю 100 дней на должности.

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Владимир Зеленский интервью Квартал 95 станислав боклан 100 дней президентства
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