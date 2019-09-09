У Зеленского сказали, кто оплатил съемку его "интервью" Боклану

Скриншот интервью Зеленского Боклану (Фото: Скриншот 1+1)

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, за чей счет снимался фильм-интервью по случаю его 100 дней на должности. Об этом Українським новинам сообщили в Департаменте по вопросам информационной политики ОП.

Согласно предоставленной информации, интервью Зеленского снимала за свои средства его родная студия - Квартал 95. Отмечено, что именно она была инициатором интервью, обратившись в Офис президента.

"Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией относительно стоимости изготовления указанной программы", - говорится в ответе ОП.

Вечером 31 августа в эфире 1+1 вышло интервью, посвященное 100 дням президентства Зеленского. Вопросы президенту задавал актер, сыгравший вместе с ним в Слуге народа, Станислав Боклан.

Таким способом у Зеленского решили заменить традиционную пресс-конференцию для СМИ по случаю 100 дней на должности.

Читайте также: Три игры Владимира Зеленского: что раскрывает "интервью" Боклану