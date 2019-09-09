У Зеленского сказали, кто оплатил съемку его "интервью" Боклану

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, за чей счет снимался фильм-интервью по случаю его 100 дней на должности. Об этом Українським новинам сообщили в Департаменте по вопросам информационной политики ОП.
Согласно предоставленной информации, интервью Зеленского снимала за свои средства его родная студия - Квартал 95. Отмечено, что именно она была инициатором интервью, обратившись в Офис президента.
"Также отмечаем, что Офис президента Украины не владеет информацией относительно стоимости изготовления указанной программы", - говорится в ответе ОП.
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