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19.07.2019, 11:02

У Зеленского сказали, с кем не против собрать коалицию

У Зеленского сказали, с кем не против собрать коалицию - Фото
Сергей Шефир (скриншот из видеозаписи)

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что коалиция с Батькивщиной "возможна, если будут нормальные требования"

Президентская партия Слуга народа может заключить договоренность о коалиции с партией Юлии Тимошенко Батькивщина. Об этом сообщил первый помощник президента Сергей Шефир в интервью LB.

На вопрос, с кем Слуга народа войдет в коалицию, если Голос Святослава Вакарчука не пройдет в Раду или не пожелает кооперироваться, Шефир ответил: Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно".

"Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего", - заявил он.

Шефир добавил, что в Слуге народа "всегда хотели" заключить коалицию с Голосом. 

Также первый помощник Владимира Зеленского заявил, что военный парад - это "популизм", который "хорош для стран вроде России".

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Теги: Слуга народа, выборы, коалиция, юлия тимошенко, Батькивщина, Петр Порошеенко, Сергей Шефир
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