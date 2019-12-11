Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского уточнили перевод парижского коммюнике по Донбассу

У Зеленского уточнили перевод парижского коммюнике по Донбассу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.12.2019, 15:36

"Правовые аспекты Закона об особом порядке" заменили на "все правовые аспекты особого порядка"

На сайте президента внесли правку в украинскую версию принятого на нормандском саммите в Париже коммюнике.

Ранее предложение, в котором говорится об особом статусе ОРДЛО, в украинской версии было сформулировано так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей…"

Сейчас "правовые аспекты закона об особом порядке" заменили на "все правовые аспекты особого порядка".

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления…" – говорится в текущей редакции документа.

В английской версии это место звучит так: "The parties express their interest in reaching agreements within the Normandy format (H4) and the Trilateral Contact Group on all legal aspects of the special order of local self-government (special status)...".

После саммита в нормандском формате российские СМИ сообщили, что Украина готова вписать формулу Штайнмайера в Конституцию, хотя президент Владимир Зеленский заявил журналистам о внесении соответствующих изменений в закон об особом статусе.

Напишите нам
Владимир Зеленский Донбасс нормандский формат статус формула штайнмайера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 