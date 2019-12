У Зеленского уточнили перевод парижского коммюнике по Донбассу

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

На сайте президента внесли правку в украинскую версию принятого на нормандском саммите в Париже коммюнике.

Ранее предложение, в котором говорится об особом статусе ОРДЛО, в украинской версии было сформулировано так: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей…"

Сейчас "правовые аспекты закона об особом порядке" заменили на "все правовые аспекты особого порядка".

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления…" – говорится в текущей редакции документа.

В английской версии это место звучит так: "The parties express their interest in reaching agreements within the Normandy format (H4) and the Trilateral Contact Group on all legal aspects of the special order of local self-government (special status)...".

После саммита в нормандском формате российские СМИ сообщили, что Украина готова вписать формулу Штайнмайера в Конституцию, хотя президент Владимир Зеленский заявил журналистам о внесении соответствующих изменений в закон об особом статусе.