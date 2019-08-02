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У Зеленского заявили о планах по Азовскому морю

У Зеленского заявили о планах по Азовскому морю - Фото
Сергей Дейнеко (фото - 24tv.ua)
02.08.2019, 11:28

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко прокомментировал ситуацию в Азовском море

Украине нужно усиливать присутствие охраны и Военно-морских сил в Азовском море. Об этом в интервью Би-би-си Украина заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко

Отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация на Азовском направлении, Дейнеко сказал: "Каких-то кардинальных изменений не произошло. Необходимо усиливать наше присутствие, но мы все понимаем, что морская охрана и военно-морские силы - это очень затратное дело. Я был в Турции, и они за последние несколько лет ввели в эксплуатацию четыре корвета в состав морской охраны Турции. Стоимость одного - 100 млн евро".

Он также прокомментировал случаи контрабанды в Донбассе. "Когда коллеги задерживают пограничника, который нарушает закон, я звоню и говорю: спасибо. Я готов просить суд назначить максимальное наказание и моя позиция не изменится. Их никто там не заставляет это делать, никто не ставит задачу: заканчивается месяц и надо что-то привезти", - отметил Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что есть специальные подразделения, которые работают и проявляют такие нарушения. "Но хочу уточнить, что на линии разграничения нет контрабанды, потому что там нет государственной границы. Поэтому с точки зрения законодательства - не так легко привлечь к ответственности и конфисковать", - добавил он.

Ранее Дейнеко заявил, что ситуация с денежным обеспечением ведомства катастрофическая.

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азовское море Сергей Дейнеко
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