У Зеленского заявили о публикации фейков людьми Порошенко

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несмотря на "разгромное поражение" на выборах Петра Порошенко, люди из его окружения "сфабриковали сразу несколько откровенно лживых новостей". Об этом говорится в заявлении на официальной Facebook-странице команды избранного президента Владимира Зеленского.

Там также заявили, что публикации "наталкивают на вывод о тесном сотрудничестве близкого круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины".

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В частности, речь идет о посте нардепа от БПП Владимира Арьева, который сообщил, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским был замечен немецкий политик Грегор Гизи (лидер левых сил в немецком Бундестаге, лоббирующий интересы России в ПАСЕ). Оказалось, что рядом с Зеленским был сотрудник турецкого ресторана, повар Фират.

"Фейкотворец Арьев обновил свой Facebook-пост и даже извинился, но его лживое сообщение было распространено в СМИ", - отмечают в команде избранного президента.

Еще одно сообщение, которое отрицают у Зеленского – его отдых на 40-метровой яхте олигарха Игоря Коломойского и встречи избранного президента с представителями помощника главы РФ Владислава Суркова, пророссийского политика Виктора Медведчука.

Также сообщается, что в Турции на закрытую территорию гостиницы пробрались российские журналисты и даже сфотографировались с Зеленским, а потом "пытались организовать провокацию". "Вопрос – кому это выгодно? Ответ очевиден", - говорится в сообщении.

В команде Зеленского утверждают, что "кое-кто не готов с достоинством принять свое поражение, его окружение баламутит прозрачную воду".

Ранее сегодня сообщалось, что избранный президент вернулся из Турции в Украину.