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08.04.2019, 12:40

Дело Гандзюк. Мангера госпитализировали - "стало плохо"

Дело Гандзюк. Мангера госпитализировали - "стало плохо" - Фото
Владислав Мангер (фото - скриншот видео)

Подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк госпитализировали перед судом - якобы из-за проблем с сердцем

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Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого следствие подозревает в организации убийства местной активистки Екатерины Гандзюк, госпитализирован накануне судебного заседания о продлении ему ареста. Пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская заявила, что у Мангера проблемы с сердцем, пишет УНИАН.

По ее словам, сейчас Мангер находится на стационарном лечении в Херсонском областном кардиодиспансере.

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"Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля – в день, когда на него снова надели электронный браслет", - рассказала Ляшевская.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 15:30 8 апреля заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должны рассмотреть представление ГПУ о продлении на два месяца срока отстранения Мангера от должности, скорее всего, перенесут.

5 апреля правоохранители надели Мангеру электронный браслет - по решению суда от 3 апреля. Суд также постановил отобрать у него загранпаспорта.

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Теги: Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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