Убийство Гонгадзе. Верховный суд утвердил Пукачу пожизненное заключение
02.07.2021, 16:25
Алексей Пукач на суде (Фото – Liga.net)
Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному на пожизненное тюремное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
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Приговор суда обжаловал сам Пукач и представители другого потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.
Пукач просил смягчить наказание, представители Подольского – отправить дело на повторное рассмотрение.
Суд оставил приговор Пукачу без изменений и не удовлетворил кассационные жалобы.
- 16 сентября 2000 года Гонгадзе исчез. Через пару месяцев в лесу под Киевом нашли тело без головы, которое, утверждают эксперты, может принадлежать журналисту.
- Позднее майор госохраны Николай Мельниченко обнародовал аудио из кабинета Леонида Кучмы, на которых голос, похожий на голос второго президента, говорит с силовиками об "устранении" Гонгадзе.
- В итоге за убийство сел генерал милиции Алексей Пукач. Версий преступления несколько. Заказчики неизвестны.
- В ноябре 2019 года тогда генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что расследование убийства Гонгадзе вряд ли продвинется дальше.
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