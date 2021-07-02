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Убийство Гонгадзе. Верховный суд утвердил Пукачу пожизненное заключение

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 16:25
Убийство Гонгадзе. Верховный суд утвердил Пукачу пожизненное заключение - Фото
Алексей Пукач на суде (Фото – Liga.net)

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному на пожизненное тюремное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Приговор суда обжаловал сам Пукач и представители другого потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Пукач просил смягчить наказание, представители Подольского – отправить дело на повторное рассмотрение.

Суд оставил приговор Пукачу без изменений и не удовлетворил кассационные жалобы.

  • 16 сентября 2000 года Гонгадзе исчез. Через пару месяцев в лесу под Киевом нашли тело без головы, которое, утверждают эксперты, может принадлежать журналисту.
  • Позднее майор госохраны Николай Мельниченко обнародовал аудио из кабинета Леонида Кучмы, на которых голос, похожий на голос второго президента, говорит с силовиками об "устранении" Гонгадзе.
  • В итоге за убийство сел генерал милиции Алексей Пукач. Версий преступления несколько. Заказчики неизвестны.
  • В ноябре 2019 года тогда генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что расследование убийства Гонгадзе вряд ли продвинется дальше.
Денис Юдин
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