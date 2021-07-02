Убийство Гонгадзе. Верховный суд утвердил Пукачу пожизненное заключение

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному на пожизненное тюремное заключение за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Приговор суда обжаловал сам Пукач и представители другого потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Пукач просил смягчить наказание, представители Подольского – отправить дело на повторное рассмотрение.

Суд оставил приговор Пукачу без изменений и не удовлетворил кассационные жалобы.

Денис Юдин

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