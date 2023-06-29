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Убийство подростков в Бердянске. Убитых не смогли похоронить, оккупанты не отдают тела

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 17:46
Убийство подростков в Бердянске. Убитых не смогли похоронить, оккупанты не отдают тела - Фото
Тигран Оганисян и Никита Ханганов (Фото - соцсети)

Запланированные на сегодня похороны двух подростков, которых спецслужбы РФ убили во временно оккупированном Бердянске, не состоялись – родителям отказались выдать тела. Об этом сообщает Суспільне.

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Оккупанты не отдали родителям тела 16-летних Тиграна Оганисяна и Никиты Ханганова, которых россияне убили во временно оккупированном Бердянске. Ранее похороны были согласованы на сегодня, 29 июня. 

"Похороны не состоялись. Что будет дальше – пока неизвестно", – сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына.

Тигран Оганисян и Никита Ханганов находились под наблюдением спецслужб оккупантов как "проукраинские активисты", их обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге, им грозило 20 лет заключения. По данным правозащитников, подростков и их родных ранее задерживали и пытали. 

15 июня 2023 года Европарламент потребовал от России прекратить процесс против Оганисяна и Ханганова и разрешить им выехать из временно оккупированной Россией  территории Украины.

По данным координатора Медийной инициативы по правам человека Ольги Решетиловой, несколько дней назад подростков пытались взять под стражу, но им удалось скрыться, но уже после этого они отмечались в оккупационной полиции.

Представители оккупационной администрации Бердянска 27 июня признали факт убийства подростков, заявив, что они якобы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

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Сергей Бережной
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