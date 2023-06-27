В сети пишут о взрывах в районе Бердянска и Приморска – фото

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области слышали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В сети появилось несколько фото, на которых виден белый дым – возможно, это была работа ПВО.

Местные жители утверждают, что в районе баз отдыха в Приморске, который находится рядом с Бердянском, якобы был "прилет".

Официальной информации об ударах по Бердянску или Приморску сейчас нет.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал: "Бердянск, Приморск – было очень громко".

Сейчас Силы обороны успешно ведут наступление на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Вчера президент Зеленский побывал на "нуле" на востоке и на Бердянском направлении.

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