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В сети пишут о взрывах в районе Бердянска и Приморска – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 18:12
В сети пишут о взрывах в районе Бердянска и Приморска – фото - Фото
Фото из соцсетей

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области слышали взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В сети появилось несколько фото, на которых виден белый дым – возможно, это была работа ПВО.

Местные жители утверждают, что в районе баз отдыха в Приморске, который находится рядом с Бердянском, якобы был "прилет".

Официальной информации об ударах по Бердянску или Приморску сейчас нет.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал: "Бердянск, Приморск – было очень громко".

В сети пишут о взрывах в районе Бердянска и Приморска – фото

В сети пишут о взрывах в районе Бердянска и Приморска – фото
Оксана Житнюк
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войнабердянскприморск
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