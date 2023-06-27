У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У мережі з’явилось кілька фото, на яких видно білий дим – можливо, це була робота ППО.

Місцеві мешканці стверджують, що в районі баз відпочинку у Приморську, що поряд з Бердянськом, нібито був "прильот".

Офіційної інформації про удари по Бердянську або Приморську наразі немає.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: "Бердянськ, Приморськ – було дуже гучно".

Наразі Сили оборони успішно ведуть наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Учора президент Зеленський побував на "нулі" на сході та на Бердянському напрямку.

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