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У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 18:12
У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото - Фото
Фото із соцмереж

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У мережі з’явилось кілька фото, на яких видно білий дим – можливо, це була робота ППО.

Місцеві мешканці стверджують, що в районі баз відпочинку у Приморську, що поряд з Бердянськом, нібито був "прильот".

Офіційної інформації про удари по Бердянську або Приморську наразі немає.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: "Бердянськ, Приморськ – було дуже гучно".

У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото

У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото
Оксана Житнюк
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війнабердянськприморськ
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