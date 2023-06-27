У мережі пишуть про вибухи в районі Бердянська і Приморська – фото
27.06.2023, 18:12
Фото із соцмереж
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області чули вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
У мережі з’явилось кілька фото, на яких видно білий дим – можливо, це була робота ППО.
Місцеві мешканці стверджують, що в районі баз відпочинку у Приморську, що поряд з Бердянськом, нібито був "прильот".
Офіційної інформації про удари по Бердянську або Приморську наразі немає.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: "Бердянськ, Приморськ – було дуже гучно".
- Наразі Сили оборони успішно ведуть наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
- Учора президент Зеленський побував на "нулі" на сході та на Бердянському напрямку.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Зеленський приїхав на "нуль" на Бердянський напрямок, де триває наступ ЗСУ – відео 26.06.2023Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта 23.06.2023Генштаб: ЗСУ наступають на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну. Є успіх у районі Волновахи — карта 22.06.2023
Останні новини
Коментарі