Вбивство підлітків у Бердянську. Вбитих не змогли поховати, окупанти не віддають тіла

Заплановане на сьогодні поховання двох підлітків, яких спецслужби РФ вбили у тимчасово окупованому Бердянську, не відбулося – батькам відмовилися видати тіла. Про це повідомляє Суспільне.

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Окупанти не віддали батькам тіла 16-річних Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова, яких росіяни вбили у тимчасово окупованому Бердянську. Раніше поховання було узгоджене на сьогодні, 29 червня.

"Похорон не відбувся. Що буде далі – поки невідомо", – повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Тигран Оганісян та Микита Ханганов перебували під наглядом спецслужб окупантів як "проукраїнські активісти", їх звинувачували в нібито підготовці диверсії на залізниці, їм загрожувало 20 років ув'язнення. За даними правозахисників, підлітків та їхніх рідних раніше затримували та катували.

15 червня 2023 року Європарламент зажадав від Росії припинити процес проти Оганісяна та Ханганова та дозволити їм виїхати з тимчасово окупованої Росією території України.

За даними координаторки Медійної ініціативи з прав людини Ольги Решетилової, кілька днів тому підлітків намагалися взяти під варту, але їм вдалося втекти, але вже після цього вони відзначалися в окупаційній поліції.

Представники окупаційної адміністрації Бердянська 27 червня визнали факт убивства підлітків, заявивши, що вони нібито чинили збройний опір під час затримання.

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