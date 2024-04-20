Убийство полицейского в Винницкой области. ОК Юг: Подозреваемые – не военные 28 ОМБр

Фото: Национальная полиция Украины

В сети распространялась информация о вероятной принадлежности к 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода двух мужчин, убивших полицейского в Винницкой области. В бригаде опровергли это.

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В бригаде заявили, что злоумышленники уже более года не являются военнослужащими 28 ОМБр, а также призвали не распространять ложную информацию.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить правоохранительные органы", – отметили в бригаде.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на нападение на полицейских и заявил, что нет никаких оправданий этому преступлению, а виновных ждет наказание по всей строгости закона.

"Неважно, кто и в какой одежде... В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона", – отметил он.

Недавно стало известно, что убитым полицейским оказался 20-летний Максим Зарецкий.