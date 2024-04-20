Вбивство поліцейського на Вінничині. ОК Південь: Підозрювані не є військовими 28 ОМБр
У мережі поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу двох чоловіків, що вбили поліціянта на Вінниччині. У бригаді спростували це.
У бригаді заявили, що зловмисники вже понад рік не є військовослужбовцями 28 ОМБр, а також закликали не поширювати неправдиву інформацію.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи", – зазначили у бригаді.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на напад на поліцейських та заявив, що немає жодних виправдань цьому злочину, а на винних чекає покарання за всією суворістю закону.
"Неважливо, хто і в якому одязі… У якому стані і з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти і затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону", — зазначив він.
Нещодавно стало відомо, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення.
- Правоохоронці приблизно о 02:00 зупинили автівку для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув поліціянт, а його напарник — поранений.