Вбивство поліцейського на Вінничині. ОК Південь: Підозрювані не є військовими 28 ОМБр

Фото: Національна поліція України

У мережі поширювалася інформація про ймовірну належність до 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу двох чоловіків, що вбили поліціянта на Вінниччині. У бригаді спростували це.

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У бригаді заявили, що зловмисники вже понад рік не є військовослужбовцями 28 ОМБр, а також закликали не поширювати неправдиву інформацію.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи", – зазначили у бригаді.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на напад на поліцейських та заявив, що немає жодних виправдань цьому злочину, а на винних чекає покарання за всією суворістю закону.

"Неважливо, хто і в якому одязі… У якому стані і з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти і затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону", — зазначив він.

Нещодавно стало відомо, що вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький.