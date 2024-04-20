Двоє чоловіків розстріляли поліцейських на Вінниччині: винних розшукують
У Вінницькій області, у Гайсинському районі, пострілом з пістолета вбили працівника поліції, ще один зазнав поранення. Про це повідомили в Управлінні Національної поліції області.
В органі зазначили, що правоохоронці близько 02:00 години ночі зупинили автівку для перевірки документів: у машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув 20-річний поліцейський, а його напарник зазнав поранень.
Наразі у межах Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці зазначають, що завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити чоловіків, які, ймовірно, причетні до скоєння злочину.
Підозрюваних чоловіків оголосили у розшук. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.
Місцеві Telegram-канали поширюють відео з камер спостереження однієї з автозаправних станцій, де видно обличчя та позашляховик обох ймовірних зловмисників.
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