Двое мужчин расстреляли полицейских в Винницкой области: виновных разыскивают

Фото: Национальная полиция Украины

В Винницкой области, в Гайсинском районе, выстрелом из пистолета убили работника полиции, еще один получил ранение. Об этом сообщили в Управлении национальной полиции области.

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В органе отметили, что правоохранители около 02:00 часов ночи остановили машину для проверки документов: в машине были двое мужчин. Они открыли огонь по правоохранителям, в результате чего погиб 20-летний полицейский, а его напарник получил ранения.

Сейчас в пределах Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция. Правоохранители отмечают, что благодаря усилиям оперативных служб удалось установить мужчин, которые вероятно причастны к совершению преступления.

Подозреваемых мужчин объявили в розыск. Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Местные Telegram-каналах распространяют видео с камер наблюдения одной из автозаправочных станций, где видно лицо и внедорожник обоих вероятных злоумышленников.