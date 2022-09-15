UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 18:20
Участник ДТП с президентским автомобилем был
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Участник ночного ДТП с машиной президента Владимира Зеленского был "под стимуляторами", сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк рассказал, что "у человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем, были определенные стимуляторы".

Он также добавил, что расследование ДТП продолжается, и результаты его могут появиться уже в течение ближайших часов.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп Владимир Зеленский михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 