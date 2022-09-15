Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк
15.09.2022, 18:20
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
Участник ночного ДТП с машиной президента Владимира Зеленского был "под стимуляторами", сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире.
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Подоляк рассказал, что "у человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем, были определенные стимуляторы".
Он также добавил, что расследование ДТП продолжается, и результаты его могут появиться уже в течение ближайших часов.
- 15 сентября после полуночи автомобиль президента попал в ДТП в Киеве, глава государства не пострадал. Водителю легкового автомобиля оказали неотложную помощь и передали медикам.
- Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП.
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