Участник ДТП с президентским автомобилем был "под стимуляторами" – Подоляк

Участник ночного ДТП с машиной президента Владимира Зеленского был "под стимуляторами", сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире.

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Подоляк рассказал, что "у человека, который был за рулем, были определенные проблемы со здоровьем, были определенные стимуляторы".

Он также добавил, что расследование ДТП продолжается, и результаты его могут появиться уже в течение ближайших часов.

15 сентября после полуночи автомобиль президента попал в ДТП в Киеве, глава государства не пострадал. Водителю легкового автомобиля оказали неотложную помощь и передали медикам.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП.

Сергій Бережний

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