Участнику популярного талант-шоу сообщили о подозрении в коллаборационизме

Шоумен из Харькова, который стал известен благодаря участию в популярном украинском телешоу "Україна має талант", а после полномасштабного российского вторжения пошел на сотрудничество с оккупантами, сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В 2010 году мужчина показывал по телевидению "трюки" — бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

По данным следствия, еще с 2014 года он имел антиукраинскую позицию. Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Впоследствии уехал в РФ.

Во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города. Он публично срезал табличку с именем легитимного главы Изюмской РГА. В конце июля 2022 года стал "председателем" так называемой "боровской военно-гражданской администрации".

В качестве "председателя" псевдоадминистрации он проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, функционировавших во время оккупации Боровой. Мужчина организовывал направление запросов в РФ, в которых указывал на нужды этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить.

В преддверии деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Боровая вместе с российскими военными.

ОГП опубликовал фото подозреваемого, из которых выяснилось, что речь идет о Сергее Агаркове.

На YouTube есть видео его выступления на "Україна має талант", а также видео выступления на сепаратистском митинге в ноябре 2014 года в Алчевске, опубликованном ОГП.

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Вадим Ребрина

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