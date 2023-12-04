Удар по университету Шевченко в Киеве: СБУ взяла наводчика, ему грозит пожизненное – фото

По данным следствия, 40-летний киевлянин в конце 2022 года оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, корректировавшего российский ракетный удар по одному из корпусов столичного национального университета имени Тараса Шевченко 31 декабря 2022 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, 40-летний киевлянин в конце 2022 года оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны. Во время обысков правоохранители обнаружили у него дома вещи с русской символикой.

Следователи отмечают, что во время пересечения границы со страной-агрессором мужчина по собственной инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой.

Фото: СБУ

Чтобы подтвердить свою "приверженность" оккупантам, киевлянин передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столице. И уже через несколько дней оккупационные войска ударили по этой локации ракетами.

Фото: СБУ

По данным СБУ, мужчина также разведывал для россиян локацию штабов и места наибольшего сосредоточения военнослужащих и военной техники ВСУ на территории Киева и Житомирской области.

В обмен на нужную информацию оккупанты пообещали ему помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в Россию.

СБУ объявила задержанному о подозрении в госизмене, ему грозит пожизненное.

Фото: КНУ им. Тараса Шевченко

31 декабря 2022 года россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины. В результате в Киеве один человек погиб и еще 22 пострадали. Значительные повреждения также получили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Читайте также: Корректировала удары "шахедами" по Одессе: СБУ разоблачила коллаборантку – фото