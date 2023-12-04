Удар по університету Шевченка у Києві: СБУ взяла навідника, йому загрожує довічне – фото

За даними слідства, 40-річний киянин наприкінці 2022 року оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала чоловіка, який корегував російський ракетний удар по одному з корпусів столичного національного університету імені Тараса Шевченка 31 грудня 2022 року.

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За даними слідства, 40-річний киянин наприкінці 2022 року оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього вдома речі з російською символікою.

Слідчі зазначають, що під час перетину кордону з країною-агресором чоловік за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

Фото: СБУ

Щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони у столиці. І вже через декілька днів окупаційні війська вдарили по цій локації ракетами.

Фото: СБУ

За даними СБУ, чоловік також розвідував для росіян локації штабів і місця найбільшого зосередження військовослужбовців і військової техніки ЗСУ на території Києва та Житомирщини.

В обмін на потрібну інформацію окупанти пообіцяли йому допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до Росії.

СБУ оголосила затриманому підозру у держзраді, йому загрожує довічне.

Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

31 грудня 2022 року росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл України. Внаслідок цього у Києві одна людина загинула та ще 22 постраждали. Значних ушкоджень також зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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