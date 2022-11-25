Ударами по энергосистеме Россия грубо нарушает международное гуманитарное право – ООН

Ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины "ввергают миллионы людей в крайние лишения" и прямо противоречат международному гуманитарному праву. Об этом заявил глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Guardian.

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Тюрк сообщил, что с октября в результате российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины погибло по меньшей мере 77 мирных жителей, а миллионы людей "оказались в тяжелейших условиях".

"Из-за этих ударов миллионы людей оказались ввергнуты в тяжелейшие лишения и ужасные условия жизни", – сказал Тюрк.

Он также указал, что атаки России по энергосистеме "порождают серьезные проблемы с точки зрения международного гуманитарного права", которое требует, чтобы каждый объект военного нападения имел "конкретное и прямое военное значение".

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

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Сергій Бережний

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