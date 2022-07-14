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"Удивительно". Россияне ударили по двум мостам на пути своего наступления на Славянск: ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 04:19
Карта ISW

Оккупанты нанесли удары по двум мостам, которые расположены на пути их наступления на Славянск. Такое действие демонстрирует их "удивительно" оборонительный настрой. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 13 июля.

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Как отмечается, российские войска нанесли удары по железнодорожному и автомобильному мостам Славянск-Лиман в районе Райгородка, северо-восточнее Славянска на трассе Т0514.

"Судя по кадрам российских боевых действий, по крайней мере один из двух мостов разрушен", – сообщили в ISW.

В Институте добавили, что на момент публикации сводки было неясно, полностью ли россияне разрушили оба моста.

"Эти мосты, если бы они были целыми, могли бы позволить российским войскам наступать на Славянск как с северо-востока, так и с севера, и северо-запада. Их уничтожение указывало бы на то, что русские отказались от идеи такого наступления по неясным причинам", – рассуждают аналитики ISW. 

Эксперты предположили, что оккупанты могли ударить по этим мостам, чтобы помешать украинским войскам использовать их для контратаки на Лиман.

"Но такое решение отражало бы удивительно оборонительный настрой на направлении, которое в настоящее время является основной наступательной операцией российских военных в Украине", – заявили аналитики ISW.

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Наталия Медведева
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славянск мост isw
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