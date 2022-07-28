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Угроза из Беларуси. Данилов заявил о проверке уже шести областей на готовность дать отпор

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 22:06
Угроза из Беларуси. Данилов заявил о проверке уже шести областей на готовность дать отпор - Фото
Алексей Данилов (фото: Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что Украина четко осознает, что происходит в Беларуси, и какая может быть оттуда угроза для Украины, а после проверок четырех приграничных областей были проверены еще две. Об этом он сказал в эфире программы Говорить великий Львів.

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Данилова спросили, как он оценивает возможность нападения армии беларуского диктатора Александра Лукашенко на западные области Украины.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский давал задание проверить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области на готовность дать отпор беларуским войскам в случае вторжения. Проверка завершена, все главы облгосадминистраций и соответствующие институции получили нормативно-правовые акты по ее результатам. По словам секретаря СНБО, после этого было поручение проверить еще две области, но не уточнил какие.

"Мы осознаем, что происходит на территории Беларуси, понимаем, насколько существует та или иная угроза. Могу сказать, что сегодня наши войска готовы к отпору, если оттуда будет идти враг", – сказал он, добавив, что не станет раскрывать всех деталей, которые озвучивают украинские разведчики.

Он также заявил, что "никакой армии Лукашенко уже нет". Секретарь СНБО считает, что страна "оккупирована РФ, находится полностью под контролем (что касается военной составляющей) российских вооруженных сил, и сам Лукашенко уже вряд ли влияет на этот компонент".

Он отметил, что сегодняшние ракетные удары по Украине, "к огромному сожалению", были нанесены с территории Беларуси, и сама Беларусь "уже не контролирует свое пространство".

  • По словам Данилова, 28 июня закончились проверки Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Также 30 июня на заседании Ставки верховного главнокомандующего поднимался вопрос о защите Ровенской АЭС, находящейся в 52 км от границы Беларуси. Эти вопросы сейчас находятся на контроле президента.

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Оксана Житнюк
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граница беларусь нападение александр лукашенко снбо Алексей Данилов
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