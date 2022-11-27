"Угроза не стала меньше". Министр обороны Эстонии не считает, что РФ критически ослабла

РФ не ослабла критически на войне против Украины – ее флот и авиация все еще велики, угроза от России не исчезла. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Taggesschau.

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По его мнению, после девяти месяцев войны против Украины Россия не ослабла критически.

"Мы должны быть честными и проницательными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до войны", – сказал он.

Певкур считает, что Россия может извлекать уроки из войны и улучшать свои навыки. По его мнению, психологически РФ готова к долгой войне.

"У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России стала меньше или что угроза для НАТО уменьшилась", – сказал он.

25 ноября разведка Эстонии сообщала, что России стало сложнее наступать, поскольку она потратила две трети боеприпасов.

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Марко Сировой

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