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Угроза – Россия. Зеленский ввел в действие стратегию обеспечения госбезопасности: задачи

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 18:12
Угроза – Россия. Зеленский ввел в действие стратегию обеспечения госбезопасности: задачи - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря 2021 года о стратегии обеспечения государственной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Основной угрозой безопасности определена гибридная война Россия, которая системно применяет против Украины политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.

Среди угроз нацбезопасности отдельно упомянуты, в частности, такие:

- действия оккупационных администраций РФ;

- деструктивная пропаганда;

- разведывательно-подрывная деятельность спецслужб иностранных государств;

- недостаточная эффективность госорганов;

- недостаток финансов у страны и низкий уровень благосостояния украинцев;

- контроль олигархов над стратегическими отраслями и предприятиями.

В стратегии определены основные задачи для обеспечения госбезопасности:

- развитие возможностей субъектов системы обеспечения госбезопасности, которые касаются своевременного предупреждения, выявления, предотвращения и противодействия угрозам;

- совершенствование контрразведовательных структур в разных сферах;

- противодействие экономическому терроризму;

- усиление борьбы с терроризмом и организованной преступностью;

- развитие системы кибербезопасности;

- противодействие информационным спецоперациям;

- введение гармонизированных со стандартами НАТО и ЕС систем обеспечения гостайны;

- усиление системы защиты госграниц;

- развитие международного сотрудничества в сфере безопасности.

Контроль за исполнением решения СНБО президент возложил на секретаря СНБО Алексей Данилова.

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Наталия Медведева
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безопасность стратегия снбо Владимир Зеленский
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