Угроза – Россия. Зеленский ввел в действие стратегию обеспечения госбезопасности: задачи
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 декабря 2021 года о стратегии обеспечения государственной безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Основной угрозой безопасности определена гибридная война Россия, которая системно применяет против Украины политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки.
Среди угроз нацбезопасности отдельно упомянуты, в частности, такие:
- действия оккупационных администраций РФ;
- деструктивная пропаганда;
- разведывательно-подрывная деятельность спецслужб иностранных государств;
- недостаточная эффективность госорганов;
- недостаток финансов у страны и низкий уровень благосостояния украинцев;
- контроль олигархов над стратегическими отраслями и предприятиями.
В стратегии определены основные задачи для обеспечения госбезопасности:
- развитие возможностей субъектов системы обеспечения госбезопасности, которые касаются своевременного предупреждения, выявления, предотвращения и противодействия угрозам;
- совершенствование контрразведовательных структур в разных сферах;
- противодействие экономическому терроризму;
- усиление борьбы с терроризмом и организованной преступностью;
- развитие системы кибербезопасности;
- противодействие информационным спецоперациям;
- введение гармонизированных со стандартами НАТО и ЕС систем обеспечения гостайны;
- усиление системы защиты госграниц;
- развитие международного сотрудничества в сфере безопасности.
Контроль за исполнением решения СНБО президент возложил на секретаря СНБО Алексей Данилова.
- В конце декабря 2021-го Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины, в которой информполитика России определяется как угроза для Украины и других стран.
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