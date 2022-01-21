Украину приглашают к формированию 10-летней стратегической концепции НАТО

Украину вместе с другими партнерами пригласили к формированию стратегической концепции НАТО до 2030 года – политики Альянса на следующее десятилетие. Об этом 21 января заявила вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних семи лет", – подчеркнула она.

По словам Стефанишиной, демократии союзников сегодня стоят перед общими вызовами и нуждаются в общем ответе. Она напомнила, что страны "уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО".

Чиновница добавила, что новая концепция внесет стратегическую ясность в отношения Украина-НАТО на ближайшие десять лет. Украинская сторона хочет "видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", подчеркнула она.

СПРАВКА. 31 марта 2021-го генсек НАТО 31 марта 2021-го генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил экспертную группу, рекомендации которой должны стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие. Украина предоставила экспертам свои предложения, которые были учтены в финальном докладе рабочей группы. Финальный документ стратегической концепции до 2030 года Столтенберг представит на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Читайте также: Путин лжет о НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины – министр обороны Британии

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.