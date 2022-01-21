Украину приглашают к формированию 10-летней стратегической концепции НАТО
Украину вместе с другими партнерами пригласили к формированию стратегической концепции НАТО до 2030 года – политики Альянса на следующее десятилетие. Об этом 21 января заявила вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина, сообщает пресс-служба Кабмина.
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"Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних семи лет", – подчеркнула она.
По словам Стефанишиной, демократии союзников сегодня стоят перед общими вызовами и нуждаются в общем ответе. Она напомнила, что страны "уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО".
Чиновница добавила, что новая концепция внесет стратегическую ясность в отношения Украина-НАТО на ближайшие десять лет. Украинская сторона хочет "видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", подчеркнула она.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности, она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ начала угрожать "военными шагами".
- 18 января 2022 года Столтенберг заявил, что в случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону.
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