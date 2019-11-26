"Угроза убийством Зеленскому". ГБР направило подозрение депутату

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект о сообщении подозрения народному депутату из-за угроз убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также ГБР направило в ГПУ проект представления к Верховной Раде о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народной депутатки.

По этой статье фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации ГБР, 26 октября 2019 года депутат, находясь во Львове, провела онлайн-трансляцию в социальных сетях, во время которой "выразила угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью".