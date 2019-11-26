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"Угроза убийством Зеленскому". ГБР направило подозрение депутату

"Угроза убийством Зеленскому". ГБР направило подозрение депутату - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
26.11.2019, 11:42

Народному депутату грозит до пяти лет тюрьмы

Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект о сообщении подозрения народному депутату из-за угроз убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.  

Также ГБР направило в ГПУ проект представления к Верховной Раде о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народной депутатки. 

По этой статье фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

По информации ГБР, 26 октября 2019 года депутат, находясь во Львове, провела онлайн-трансляцию в социальных сетях, во время которой "выразила угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью".

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Владимир Зеленский гбр угрозы София Федина
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