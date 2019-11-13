Глава СБУ - об "угрозе" Зеленскому: Дело будет иметь продолжение

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прогнозирует, что дело, открытое по высказываниям депутата из фракции Европейской солидарности Софии Федины относительно президента Владимира Зеленского, в ближайшее время будет иметь продолжение. Об этом он сказал в интервью Главкому.
Он пояснил: если лингвистическая экспертиза подтвердит факт реальной угрозы, речь будет идти о заключении. "Насколько мне известно, уголовное дело открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - добавил глава спецслужбы.
Он подтвердил, что производство по данному инциденту, помимо Госбюро расследований, есть и у СБУ. "Вообще, это вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президентства, любой государственный институт", - сказал Баканов.
При этом он добавил, что если в украинское законодательство внести ответственность за юмор над политиками, то это будет подвергнуто критике.
Читайте также: Кадровые перестановки в СБУ: Зеленский поменял замов Баканова