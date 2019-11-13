Глава СБУ - об "угрозе" Зеленскому: Дело будет иметь продолжение

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прогнозирует, что дело, открытое по высказываниям депутата из фракции Европейской солидарности Софии Федины относительно президента Владимира Зеленского, в ближайшее время будет иметь продолжение. Об этом он сказал в интервью Главкому.

Он пояснил: если лингвистическая экспертиза подтвердит факт реальной угрозы, речь будет идти о заключении. "Насколько мне известно, уголовное дело открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - добавил глава спецслужбы.

Он подтвердил, что производство по данному инциденту, помимо Госбюро расследований, есть и у СБУ. "Вообще, это вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президентства, любой государственный институт", - сказал Баканов.

При этом он добавил, что если в украинское законодательство внести ответственность за юмор над политиками, то это будет подвергнуто критике.

26 октября Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео , на котором нардеп, комментируя беседу Зеленского с добровольцами в Золотом, в частности, говорит: " Президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный... там ненароком может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают, но, честно говоря, красиво было бы, чтобы все это произошло во время московских обстрелов, когда кто-то снова в голубой рубашке приперся на передовую... ".

В Слуге народа такими словами возмутились обратились к правоохранителям.

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