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07.01.2019, 07:58

Угрозы Кирилла Вселенскому патриарху - признак слабости - Филарет

Угрозы Кирилла Вселенскому патриарху - признак слабости - Филарет - Фото
Филарет (фото - скриншот видео)

"Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах", считает почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет

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Письмо с угрозами вселенскому патриарху Варфоломею от главы Российской православной церкви Кирилла – это признак слабости, считает почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет, передает Укринформ.

"Вот последнее выступление патриарха Кирилла против Вселенского патриарха. Я, когда прочитал то, что написал патриарху Варфоломею патриарх Кирилл (он пригрозил Варфоломею "страшным судом" за Томос Украине - ред.), подумал: до какой низости опустился патриарх, что выступает против своего собрата - Вселенского патриарха, и так его унижает. И это признак слабости. Сильный человек, сильное государство никогда не угрожает", - подчеркнул Филарет.

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По его мнению, "Московские патриархи шли против воли Божьей и терпят крах".

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Теги: украинская церковь, варфоломей, филарет, кирилл, пцу
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