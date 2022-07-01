Угрозы России в адрес Болгарии беспочвенны - Евросоюз
Европейский Союз назвал безосновательной угрозу России разорвать дипломатические отношения с Болгарией в ответ на высылку 70 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters.
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Евросоюз считает, что действия Болгарии полностью соответствуют международному праву, поскольку дипломаты РФ действовали вопреки международным соглашениям.
"Европейский союз полностью поддерживает и солидаризируется с Болгарией в этих обстоятельствах и будет внимательно следить за происходящим", – говорится в заявлении.
28 июня премьер-министр Кирил Петков сообщил, что Болгария высылает 70 сотрудников посольства России.
30 июня Петков призвал РФ отозвать ее "дипломатический ультиматум", в котором прозвучала угроза закрыть посольство России в Софии.
- 22 июня Петков назвал Россию и организованную преступность причиной того, что его правительство получило 22 июня вотум недоверия.
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