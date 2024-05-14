Угрозы журналистам Украинской правды. Прокуратура начала расследование

Михаил Ткач (Фото: Facebook)

Редакция Украинской правды заявила об угрозах в адрес руководителя отдела расследований Михаила Ткача, а также других журналистов. Об этом говорится в заявлении на сайте издания. Прокуратура открыла уголовное производство о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Редакция УП обнародовала заявление, в котором утверждается, что 10 мая в одном из мессенджеров Ткач получил сообщение от адресата, представившегося Александром Cлобоженко (героем расследования "Непригодные"), и предложил "заключить мировое" за денежное вознаграждение. Текст сообщения заканчивается словами: "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

На следующий день был ряд попыток входа в аккаунт Монобанка Ткача со стороны посторонних лиц. Кроме того, журналист начал получать десятки звонков с неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.

13 мая на электронные почты не менее 10 сотрудников онлайн-издания поступили письма с угрозами. В УП отметили, что сообщения одинакового содержания направили не только на редакционные, но и на личные электронные адреса журналистов.

Редакция обратилась с заявлением в правоохранительные органы о попытках давления, угрозы и препятствования журналистской деятельности и просит установить личность отправителя писем с угрозами.

ОГП сообщил, что Шевченковская окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство. Досудебное расследование проводится по статьям о влиянии на журналиста с целью препятствования исполнению им профессиональных обязанностей и об угрозе убийства, насилия в отношении журналиста в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности.

15 апреля УП обнародовала расследование, в котором утверждается, что 25-летний блогер и бизнесмен Слобоженко выезжает за границу на отдых во время всеобщей мобилизации, используя документы о непригодности к военной службе.

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