Инцидент с журналистом Слідства.інфо: Офис генпрокурора начал уголовное производство

6 апреля Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику по указанию работника СБУ

Преследование журналиста (Фото: Слідство.Інфо)

Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за инцидента с журналистом Слідства.Інфо. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что помимо препятствования журналистской деятельности правоохранители будут расследовать возможное злоупотребление служебными полномочиями со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и территориального центра комплектования.

Предварительно инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

6 апреля украинское агентство журналистских расследований Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику Евгению Шульгату по указанию сотрудника СБУ.

Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией Слідство.Інфо.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский назначил служебную проверку по обстоятельствам попытки вручения повестки киевскому журналисту Евгению Шульгату.

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