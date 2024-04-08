Инцидент с журналистом Слідства.інфо: Офис генпрокурора начал уголовное производство
Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за инцидента с журналистом Слідства.Інфо. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В Офисе генпрокурора сообщили, что помимо препятствования журналистской деятельности правоохранители будут расследовать возможное злоупотребление служебными полномочиями со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и территориального центра комплектования.
Предварительно инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
- 6 апреля украинское агентство журналистских расследований Слідство.Інфо заявило, что представители военкомата пытались вручить повестку их сотруднику Евгению Шульгату по указанию сотрудника СБУ.
- Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией Слідство.Інфо.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский назначил служебную проверку по обстоятельствам попытки вручения повестки киевскому журналисту Евгению Шульгату.
Читайте также: Скандал с Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо