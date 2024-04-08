Инцидент с журналистом Слідства.інфо: Офис генпрокурора начал уголовное производство
Преследование журналиста (Фото: Слідство.Інфо)

Офис генерального прокурора начал уголовное производство из-за инцидента с журналистом Слідства.Інфо. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

В Офисе генпрокурора сообщили, что помимо препятствования журналистской деятельности правоохранители будут расследовать возможное злоупотребление служебными полномочиями со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и территориального центра комплектования.

Предварительно инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: Скандал с Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо

сбуСлідство.Інфоофис генерального прокурора