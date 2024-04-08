Інцидент із журналістом Слідство.Інфо: Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом Слідство.Інфо. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
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В Офісі генпрокурора повідомили, що крім перешкоджання журналістській діяльності правоохоронці розслідуватимуть можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників Служби безпеки України та територіального центру комплектування.
Попередньо інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.
- 6 квітня українська агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ.
- Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський призначив службову перевірку щодо обставин спроби вручення повістки київському журналісту Євгенію Шульгату.
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