Інцидент із журналістом Слідство.Інфо: Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу

6 квітня Слідство.Інфо заявило, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику за вказівкою працівника СБУ

Переслідування журналіста (Фото: Слідство.Інфо)

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом Слідство.Інфо. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що крім перешкоджання журналістській діяльності правоохоронці розслідуватимуть можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників Служби безпеки України та територіального центру комплектування.

Попередньо інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

6 квітня українська агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ.

Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський призначив службову перевірку щодо обставин спроби вручення повістки київському журналісту Євгенію Шульгату.

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