Інцидент із журналістом Слідство.Інфо: Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу
Переслідування журналіста (Фото: Слідство.Інфо)

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом Слідство.Інфо. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що крім перешкоджання журналістській діяльності правоохоронці розслідуватимуть можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників Служби безпеки України та територіального центру комплектування.

Попередньо інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України – винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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сбуСлідство.Інфоофіс генерального прокурора