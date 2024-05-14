Погрози журналістам Української правди. Прокуратура розпочала розслідування

Михайло Ткач (Фото: Facebook)

Редакція Української правди заявила про погрози на адресу керівника відділу розслідувань Михайла Ткача, а також інших журналістів. Про це йдеться у заяві на сайті видання. Прокуратура розпочала кримінальне провадження про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Редакція УП оприлюднила заяву, в якій стверджується, що 10 травня в одному з месенджерів Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм розслідування "Непридатні"), і запропонував "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами: "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

Наступного дня була низка спроб входу в акаунт Монобанка Ткача з боку сторонніх осіб. Крім цього, журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

13 травня на електронні пошти щонайменше 10 співробітників онлайн-видання надійшли листи з погрозами. В УП зазначили, що повідомлення однакового змісту надіслали не лише на редакційні, а й на особисті електронні адреси журналістів.

Редакція звернулась із заявою до правоохоронних органів про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності та просить встановити особу відправника листів з погрозами.

ОГП повідомив, що Шевченківська окружна прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться за статтями про вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та про погрозу вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності.

15 квітня УП оприлюднила розслідування, в якому стверджується, що 25-річний блогер та бізнесмен Слобоженко виїжджає за кордон на відпочинок під час загальної мобілізації, використовуючи документи про непридатність до військової служби.

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