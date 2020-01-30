Уже не гражданин РФ: Нобелевский комитет исправил данные о Франко

Нобелевский комитет внес изменения в базу данных об украинском писателе и поэте Иване Франко, который номинировался на Нобелевскую премию в 1916 году. Об этом свидетельствует информация на сайте комитета.
В графе Country теперь написано, что писатель жил в Австро-Венгрии, а не в Российской Федерации.
Фото: скриншот с сайта Нобелевского комитета
Директор национального литературно-мемориального музея Франко во Львове Богдан Тихолоз в своем Facebook поблагодарил всех неравнодушных и СМИ.
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