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Уже не гражданин РФ: Нобелевский комитет исправил данные о Франко

Уже не гражданин РФ: Нобелевский комитет исправил данные о Франко - Фото
Франко_дом Франка
30.01.2020, 18:23

Теперь страна проживания писателя - Австро-Венгрия

Нобелевский комитет внес изменения в базу данных об украинском писателе и поэте Иване Франко, который номинировался на Нобелевскую премию в 1916 году. Об этом свидетельствует информация на сайте комитета.

В графе Country теперь написано, что писатель жил в Австро-Венгрии, а не в Российской Федерации.

Фото: скриншот с сайта Нобелевского комитета

Директор национального литературно-мемориального музея Франко во Львове Богдан Тихолоз в своем Facebook поблагодарил всех неравнодушных и СМИ.

Читайте также: В Киеве открыли музей семьи Ивана Франко

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