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Нобелевский комитет записал Ивана Франко в граждане РФ

Нобелевский комитет записал Ивана Франко в граждане РФ - Фото
Фото: национальный литературно-мемориальный музей Франко
29.01.2020, 14:56

Музей Франко во Львове требует исправить ошибку

В базе данных Нобелевского комитета украинский писатель и поэт Иван Франко, номинированный на Нобелевскую премию в 1916 году, числится гражданином РФ на момент его жизни. Об этом свидетельствуют данные с сайта Нобелевского комитета.

На эту деталь в своем Facebook обратил внимание директор национального литературно-мемориального музея Франко во Львове Богдан Тихолоз. 

Директор Дома Франко отмечает, что поэт несколько раз бывал в Российской империи (в Киеве и Одессе, которые тогда были для галичанина "за границей"), а также в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (в 1914-1915 гг.), но никогда там не жил. 

Поэтому, считает Тихолоз, "даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)".

Дом Франко выступает с инициативой официального обращения в Нобелевский комитет с требованием исправить ошибку в атрибуции гражданства Франко как номинанта на Нобелевскую премию по литературе 1916 года и готов предоставить документальные источники о том, что он был подданным Австрийской (с 1867 года - Австро-Венгерской) империи.

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