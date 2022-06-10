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Украина будет решать, когда закончится война – глава МИД Нидерландов

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 03:07
Украина будет решать, когда закончится война – глава МИД Нидерландов - Фото
Фото: EPA

Все страны Европы должны продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что война будет продолжаться еще долго и может негативно отразиться на них. Об этом сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в эфире местного телевидения, пишет NOL. В конечном итоге именно Украина будет решать, когда закончится война, считает он.

Нидерландский министр уверен, что Россия планировала захватить всю Украину, но этого удалось предотвратить. "Не питайте иллюзий: [если бы мы не поставляли оружие] вся страна была бы захвачена Россией. Они бы не остановились на Киеве", — сказал он.

Гукстра считает, что "война будет продолжаться определенное время", а ее последствия еще долго будут ощущаться во всем мире, потому что речь идет не только о военном конфликте, но и о ценностном.

"В конце концов, я думаю, именно Украина должна решить, как долго будет длиться война. Именно она несет страшные потери. Они борются прежде всего за собственный мир и безопасность, но также и за мир и безопасность всей Европы. Важно, чтобы мы продолжали поддерживать их в этом не только морально, но и геополитически", – добавил министр.

Он выступает за поставку Украине тяжелого вооружения, которое позволило бы эффективнее защищаться и усилить переговорную позицию.

Андрей Водяный
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война нидерланды Вопке Хукстра
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