Украина будет судить предателя из Севастополя, получившего в командование корабль ЧФ РФ

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт против командира российского фрегата "Адмирала Макарова", уроженца Винницкой области Григория Бреева. Он до 2014 года служил в Военно-морских силах Украины в Севастополе, но предал присягу и перешел на сторону оккупантов, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область, заявили в ГБР.

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"Перебежчик присягнул РФ и продолжил службу в российском флоте. В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе", — говорится в сообщении.

Бывшего украинского офицера обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд будет проходить заочно, Брееву грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Капитан 2 ранга Григорий Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ — заместитель командира Севастопольской военно-морской базы. В марте 2014 года переметнулся к россиянам. Против него было открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство), позже открыли дело о государственной измене. В мае сообщалось, что новым флагманом Черноморского флота РФ вместо крейсера "Москва", который потопила Украина, станет фрегат "Адмирал Макаров". В 2029 году его должен сменить корабль проекта 23900 "Митрофан Москаленко", заложенный на верфи во временно оккупированной Керчи (если его достроят).

Остатки предыдущего флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Андрей Водяный

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