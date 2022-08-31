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Украина будет судить предателя из Севастополя, получившего в командование корабль ЧФ РФ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 12:19
Украина будет судить предателя из Севастополя, получившего в командование корабль ЧФ РФ - Фото
Фото: Минобороны РФ

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт против командира российского фрегата "Адмирала Макарова", уроженца Винницкой области Григория Бреева. Он до 2014 года служил в Военно-морских силах Украины в Севастополе, но предал присягу и перешел на сторону оккупантов, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область, заявили в ГБР.

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"Перебежчик присягнул РФ и продолжил службу в российском флоте. В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе", — говорится в сообщении.

Бывшего украинского офицера обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд будет проходить заочно, Брееву грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Капитан 2 ранга Григорий Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года служил в Вооруженных силах Украины. Окончил Академию военно-морских сил имени Нахимова. Командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". Последняя должность в ВМСУ —  заместитель командира Севастопольской военно-морской базы.

В марте 2014 года переметнулся к россиянам. Против него было открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство), позже открыли дело о государственной измене.

В мае сообщалось, что новым флагманом Черноморского флота РФ вместо крейсера "Москва", который потопила Украина, станет фрегат "Адмирал Макаров". В 2029 году его должен сменить корабль проекта 23900 "Митрофан Москаленко", заложенный на верфи во временно оккупированной Керчи (если его достроят).

  • Остатки предыдущего флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
Андрей Водяный
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