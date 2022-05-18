Новая цель для "Нептуна". Фрегат "Адмирал Макаров" станет флагманом ЧФ РФ вместо "Москвы"

Новым флагманом Черноморского флота РФ вместо потопленного Украиной крейсера "Москва" станет фрегат "Адмирал Макаров". Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Другой источник издания утверждает, что еще осенью 2021 года флагманом ЧФ РФ планировали сделать корабль проекта 23900 "Митрофан Москаленко".

Его начали строить во временно оккупированной Керчи в июле 2020 года. Для базирования корабля в оккупированном Севастополе уже якобы готовится соответствующая инфраструктура, хотя он может быть готов не ранее чем через несколько лет.

Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля.

Сейчас остатки флагмана ЧФ РФ находятся на дне Черного моря, их можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.

Российское министерство обороны до сих пор признает гибель только одного военнослужащего, еще 27 "пропали без вести". По украинским данным, всего на крейсере проходили службу до 500 человек, из которых спасли только 58.

Андрей Водяный

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