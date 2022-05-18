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Новая цель для "Нептуна". Фрегат "Адмирал Макаров" станет флагманом ЧФ РФ вместо "Москвы"

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 10:54
Новая цель для
Фото: Википедия

Новым флагманом Черноморского флота РФ вместо потопленного Украиной крейсера "Москва" станет фрегат "Адмирал Макаров". Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

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Другой источник издания утверждает, что еще осенью 2021 года флагманом ЧФ РФ планировали сделать корабль проекта 23900 "Митрофан Москаленко".

Его начали строить во временно оккупированной Керчи в июле 2020 года. Для базирования корабля в оккупированном Севастополе уже якобы готовится соответствующая инфраструктура, хотя он может быть готов не ранее чем через несколько лет.

Андрей Водяный
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война черноморский флот
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